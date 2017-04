Riigi alustoed on vaja korda teha, et siin oleks kõigil eestimaalastel hea elada, ka tulevastel põlvedel.

Juba Eesti Vabariigi iseseisvusdeklaratsioon “Manifest kõigile Eestimaa rahvastele” on sisu poolest tõsine üleskutse reformile. Kõik, mis on pehastunud, tuleb ka nüüd uuega asendada. Manifesti tekst tuletab mulle Stenbocki majas iga päev meelde meie esivanemate hindamatut panust Eesti riigi rajamisel ning olen tihti selle tänapäevase tähenduse üle mõelnud. Riik peab pakkuma inimestele kvaliteetseid teenuseid. Meie inimeste ootused riigile ja teenustele kasvavad ning kulud neile suurenevad. Samal ajal meie tulud võrdselt kiiresti ei kasva. See ongi peamine põhjus, miks me vajame riigireformi. Me peame vähendama riigivalitsemise kulusid, kuid samal ajal pakkuma inimestele kõiki vajalikke teenuseid. Leppisime valitsuses kokku ja seadsime oma tegevusprogrammi eesmärgiks tõhusama ja rohkem tasakaalus riigi. Meie tehtavate reformide eesmärk on muuta homne Eesti efektiivsemaks kui tänane. Riik pakub kodanikele teenuseid, mis on poliitiliselt kokku lepitud, kuid milliste vahenditega.