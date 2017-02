Põrgutee olla sillutatud heade kavatsustega. Vana tõde, ikka täpne. Eelmisel nädalal üritati põrgukatlasse heita rahvusringhäälingut.

Riigikogus arutati tunde mõtet luua ERRi juurde eetikanõukogu. Algatajate nimel sõna võtnud Igor Gräzin seletas, et “Eesti riigi ajaloos on mõnikord selliseid kohti, kus üks või teine ühiskondlik institutsioon või asutus peab võtma endale riigi ja rahvuse juhtimise rolli. /.../ Niisiis, moraalne majakas. Juhtunud on niimoodi, et tänapäeval täidab seda funktsiooni tahes või tahtmata – ja enamasti edukalt kui edutult – selline asutus nagu rahvusringhääling.” Plaan ERRist moraalset majakat teha on problemaatiline mis problemaatiline. Kui niisugune plaan peaks kunagi läbi minema, muutub rahvusringhääling veel rünnatavamaks kui riigikogulased oma kuluhüvitiste või vabariigi aastapäeval vastuvõtule minejad oma kleitide pärast. Lihtsalt eelnõu algatajate soovitud kriitikaülest ERRi eetikanõukogu pole võimalik kokku panna.