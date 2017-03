Sündides oleme varustatud põhimeeltega: kuulmine, kompimine, nägemine, haistmine ja maitsmine, ka tasakaalumeel ning temperatuuri ja vibratsiooni taju. Tajusensorite kaudu võtame vastu signaale ümbritsevast keskkonnast.

Nägemine on inimesele kõige tähtsam. Mõni teine olend saab läbi ka ilma. Milleks silmad mutile? Filosoof Thomas Nagel on kirjutanud vahva essee “Mis tunne on olla nahkhiir?”. Ka inimene saab pimedana oma eluga korda, kui tema ümber on nägijaid, kes talutavad ja aitavad. Sellele vaatamata – silmanägemine on inimolendile kõige kallim. Ei ole juhus, et lainepikkused, mida oleme võimelised palja silmaga nägema, on need, mida Päike kõige tugevamini kiirgab. Meie silmad on arenenud koos võimega tajuda elektromagnetkiirgust täpselt selles vahemikus, sest see kiirgusvahemik on silmadele kõige kättesaadavam. Niisiis on meie nägemisala üsna kitsas ja konkreetses spektriribas. Me ei näe ultravioletset ega infrapunast valgust. Püsisoojaseid jahtiv madu näeb just infrapunas ning peab seepärast jahti öösel, mil teda ennast ei märgata. Ent piirid on ka intensiivsusel.