SÕNA SEKKA: E-riik küll, aga kasu ikka vähe * TUTTAV TUNNE: Esimese põlve tarkpead * PANIN TÄHELE * Sügav mõte

Lii Sammler: "Kasulikku internetiinfot on järjest vähem. Uhkustame küll sellega, et oleme e-riik, aga tegelikult ei ole väga paljudest e-võimalustest vajadusel olulist abi." Heiki Raudla: "Loomulikult ma mõistan, et lapsed tahavad teha asju teisiti kui nende vanemad, aga tihti jääb mulje, et mingeid alustõdesid enam ei olegi – sildid “vana” ja “aegunud” pannakse paika mitte asjade sisu, vaid vormi alusel." Väino Ubina: "Vaadake pealinna tänava­pilti – ingliskeelsetest siltidest võtab silme ees kirjuks. Samas pahandame, miks vene noor ei ole ära õppinud eesti keelt."