SÕNA SEKKA: Esikohale tomat ja puder * PANIN TÄHELE

Silja Lättemäe: "Isehakanud asjatundjaid, kes teavad, mida süüa, mida mitte, tuleb üha juurde. Nii et kes tõesti tahab tervislikult toituda, võiks küsida nõu oma ala spetsialistilt, sest iga inimene on individuaalne, tema vajadused erinevad." Jana Rand: "Eks edetabeleid võib teha igaüks. Ainult et mida segasemad need on, seda lahjemaks muutub edetabeli uudiste usutavus."