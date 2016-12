Nii nagu ei saa porikevadeta keni kevadlilli, ei hakka ka talsid, talvepühad, jõulud, aastavahetus kuldse servaga praetaldriku valimisest.

Talve algus, aastavahetus on vaid üks osa meie kalendripühade seas, ent sama tähtis kui suvine pööripäev. Meie kõigi endi käes on ohjad, millega juhtida maailma või tõmmata hobune tagasi kuristiku servalt, kuhu kasuahnus ja armastuse vähesus on inimkonna ajanud. Ei lõpe ka ususõjad enne, kui religioonidest see osa, mis iga religiooni sunnib end teisest kõrgemale seadma ning õigustab teiste mahanottimist, välja jätta. Ei tulnud head ristisõdadest ega tule ka praegu käimas olevatest sõdadest kellelegi midagi head. Las olla Eestis riigikirikuvaba olukord.