Mujalt Eestisse tulnud inimesed räägivad kahest tähelepanekust, mis neil siin kiiresti silma hakkab. Üks on see, et meil on kõigist ja kõigest osatud teha muuseum. Ise siin elades ei oska kõike seda rikkust tähelegi panna. Ja siis veel räägime, et vana ja head tuleks rohkem hoida. Teine tähelepanuväärne asi on see, et meil toimub kogu aeg mingi action – festival, temaatilised päevad, nädal või kuu.