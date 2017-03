Õnnetusi ikka juhtub, kuid kahjuks oli enamik eelmisel aastal tules hukkunutest ja ligi pooled uppunutest alkoholijoobes.

Päästeameti poolt vaates oli 2016. aasta viimaste aegade parim – nii tules hukkunute kui ka uppunud inimeste arv jäi eelnenud aastate omaga sarnasele tasemele. Seda teravamalt eristuvad just alkoholist põhjustatud, surmaga lõppenud õnnetused. Ja mis kõige kurvem – joobes hukkunute osakaal aastatega siiski kasvab. Põhjuseid sügavalt muutmata ei hakka need näitajad kunagi langema. Seda enam et päästeametil ei ole võimekust üksinda selle sotsiaalselt kompleksse probleemiga tegelda. Meie päästjatena näeme sündmuskohtadel, kui palju kurja alkohol tegelikult teeb.