Üksnes arukalt lahendatud raudteeühendus suudab Eesti Euroopaga sidumise ning majanduskasvu suurendamise eesmärki teenida.

Pole kahtlust, et Balti riigid väärivad parimat raudteeühendust Euroopaga, kuid kahjuks näitavad paljud märgid, et olemasolev Rail Balticu plaan ebaõnnestub majanduslikult. Miks? Reeglina on raudteed, sealhulgas kiirraudteed Euroopa Liidu liikmesriikides kahjumlikud, ning pole mingit põhjust arvata, et meie hõreasustusega riigis õnnestub pikka aega vastuvoolu ujuda. Esinduslikud uurimustööd on välja toonud, et just looduslikud tingimused on suuresti põhjuseks, miks Euroopa raudteetransport ei muutu ilmselt mitte kunagi piisavalt kasumlikuks. Loodusseaduste ja geograafiliste tingimuste vastu ei saa: kui on võimalik kasutada laevu, siis neid kasutatakse, sest meretransport on ja jääb raudteest mitu korda odavamaks. Kaubaronge nägid tasuvusarvutused ette 20 ööpäevas, kui tegelikult ollakse nüüd jõutud kolme rongini ööpäevas.