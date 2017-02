Nii suure taristuprojekti puhul nagu Rail Baltic peabki avalikus ruumis palju arutlema, ka vaidlema, kuid lubamatu on esitada faktide ja tõe pähe müüte, kuulujutte, isiklikke kahtlusi ja kõhklusi.

Rail Balticu teema on viimased pool aastat kirglikku kõneainet pakkunud, eriti värvikaks on seisukohavõtud muutunud viimasel paaril nädalal. Paraku pole emotsionaalseks kiskuv dispuut loonud eri vaadete võrdluses eeldust mõistlikuks lahenduseks ja n-ö ühiskondlikuks kokkuleppeks, nagu see tundub olevat saavutatud Lätis ja Leedus. Eesti avalik inforuum kihab hoopis eksperthinnangule pretendeerivatest ning tihti lahmivatest arvamustest. Transpordiprojekte tööalaselt lähemalt tundes olen jõudnud veendumusele, et uus ja kiire raudtee mõjutab positiivselt ning väga olulisel määral mitmeid eluvaldkondi mitte ainult Eestis, vaid kogu Balti regioonis.