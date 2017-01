Rail Balticu keskkonnamõju hindamisel unustatakse kõige olulisem – rajatise kindlustamine sobivate ehitusmaavaradega nõuab uute karjääride ja kruusaaukude loomist.

Sageli me naerame Venemaa üle, kus suurehituste puhul oluline osa materjalidest lihtsalt varastatakse ära või neid kasutatakse ebamõistlikult. Eestis pole olukord sugugi parem, eriti Euroopa projektide puhul, kus raha ei loeta – miljard eurot sinna või tänna. Keegi isegi ei püüa kokku lüüa, kui palju läheb maksma graniitkillustiku kaevandamine ja vedu Soomest, samal ajal kui seda oleks võimalik kaevandada ka Eestis. Aga mis kõige hullem – meil ei jätku lihtsalt maavararessurssi ning uute maardlate uurimise ja evitamisega ei tegelda piisavalt. Olen arvamusel, et Rail Balticu ehitamise üks põhiküsimusi on trassi kindlustamine maavaradega, ja seda võimalikult odavalt, sest lisaks kõigele on tegu ka Eesti maksumaksja rahaga. Sellega seonduv keskkonnamõju on määratult olulisem metsloomade liikumisest.