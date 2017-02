Vahepealse rändrahnubuumi tõttu tekkis huvi uurida, mis need on ja kuidas nad siia said. Lugesin veebis leiduvaid tekste ja sain teada, et ega meil siin Eestis väga pikki plaane teha olegi mõtet.

Arutame, kuidas liita omavalitsusi ja ehitada raudteed, aga loodus käib oma rada pidi. Ja käib sedasi, et hetkel kestab maa peal üks järjekordne jääaeg. See oli mulle mõnevõrra üllatus, sest pähkli, orava ja muude karvaste tegelastega multifilmist oli justkui pea sisse jäänud teadmine, et jääaeg kunagi oli, aga ta läks ära ja nüüd on selline mõnusam periood. Selgub, et jäävaheaeg on saabumas alles väga kauges tulevikus. Praegu on ikkagi veel jääaeg, ainult et hetkel asub külm koletis veidi leebemas faasis ja on jäised kombitsad põhja poole kolinud.