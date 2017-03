Eesti seakasvatuses on täielik madalseis. Veel mõni aasta tagasi oli meil 539 seafarmi, nüüd on neid alles vaid 143. Kolm aastat tagasi oli sigu üle 370 000, nüüd 270 000.

Nii rängalt on Venemaa sanktsioonid ja Aafrika seakatk kodumaist toodangut räsinud, et riigi isevarustatus sealihaga on langenud juba alla 80%. Hiljuti selgitas turuseisu Atria Eesti juhatuse esimees Olle Horm, kes rõhutas: tal on kahju sellest, et Eestist hakkavad täielikult kaduma väikesed seafarmid alla saja seaga. Eestis on seakasvatus kõvasti vähenenud, samas kui Euroopa Liidus tervikuna on kogu aeg olnud sealiha ületootmine, Venemaa sanktsioonid viisid vaid liha hinnad alla. Euroopa Liidus on sealiha ületootmist 7–8% ja nüüdseks on osa ületoodangust leidnud tee Venemaa asemel Hiina turule. Meie toidulaua katmiseks tuleb Eestisse importida üha enam sealiha, sest rahvas on hakanud rohkem liha sööma, seda ka vahepeal langenud hindade tõttu. Kas aastatega hakatakse veelgi rohkem sisse vedama või püütakse kodumaine majandusharu taastada?