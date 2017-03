Vaadates, millised poolt- ja vastukired keerlevad sisekaitseakadeemia (SKA) kolimise plaani ümber, on näha, et kuigi SKA võiks vabalt Narvaski asuda, toob konkreetne ümberpaigutamine kaasa väga palju vastuseisu ja miinusmärgiga emotsioone.

Lahendus võiks olla jätta SKA Tallinna, kuid ometi viia hulk riigitöötajaid ja ametnikke Narva. Mitte päriseks, vaid seada sisse kord, et teatud hulk inimesi, ministrist sekretärini, töötabki igal aastal näiteks ühe nädala pikkuse perioodi Narvas. See oleks nende n-ö Narva nädal, nii nagu eurosaadikud aeg-ajalt teevad Strasbourgi nädala, kuigi muul ajal paiknevad Brüsselis. Mida see annaks?