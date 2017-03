Uus metsaseadus peaks suurele protestijate hulgale vaatamata õige pea jõusse astuma. Protestimine piirdus enamalt kuusikute raievanuse vähendamise vastu sõna võtmisega, see aga on metsade kestvuse seisukohalt tegelikult köömes.

Mis aga võib meie maastike esteetilist väljanägemist halvas suunas mõjutama hakata, on asjaolu, et juba praegu ei pöörata erilist tähelepanu lageraielankide suuruse piirangule. Sellele viitab tänases Maalehes ka teenekas erametsa majandaja Lembit Laks, tõdedes, et üha sagedamini pannakse lageraie alla terve kinnistu, kui seal juhtub raieküps mets kasvama. Tükkideks jagamist või eri rinnetena raiumist ei harrasta tänapäeval suurt keegi. Mida suurem tükk korraga maha võtta, seda madalam tuleb töö omahind ja seda rohkem võib puidu eest saadavast rahast n-ö kasumlikuks lugeda. Mahuliselt ehk raiutaksegi meil metsa aastate lõikes enam-vähem ühepalju, ent seda võetakse ühest kohast rohkem.