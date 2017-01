Igapäevaelu teenuste eest pead senthaaval üha rohkem maksma. Mida võimsam firma, seda osavam raha küsima.

Nii tüütab mind juba mitmendat nädalat üks mobiilsideoperaator pakkumisega, et maksku ma tema firmale 1 euro juurde, siis saan oma mobiiltelefoni lahedama paketi. Algul jätsin need SMSid tähelepanuta, aga kui need korduvalt minu kõneposti saabuvad, siis tüütab küll ära. Euro euroks, aga kliendil peaks ikka olema vabadus ise otsustada. Küsimus on siin pigem tarbijakaitseametile: mitu korda võib üks firma ühele kliendile sama reklaami pakkuda, ilma et see muutuks agressiivseks kauplemisvõtteks? Arvan, et üle kolme korra ei maksa pakkuda.