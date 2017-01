Sõna sekka * Tuttav tunne * Panin tähele * Sügav mõte

Ain Alvela: "Aasta lõppes mitme skandaaliga, mis otsapidi kodumaa agraarmajandusega seotud. Kõigest sellest nähtub, et alanud 2017. aastalt võib oodata pöördelisi sündmusi kodumaisel toidutööstuse turul – omanikud vahetuvad ja pead lendavad." Argo Ideon: "Nõukogude Liidu viimane juht Mihhail Gorbatšov andis aasta lõpul mõne intervjuu, mis pälvisid tähelepanu eelkõige seoses 25 aasta möödumisega liidu lagunemisest. Gorbatšov ütles Vene agentuurile TASS, et peab võimalikuks Nõukogude Liidu taastamist. See kõik toob meelde varasema kaasuse, mis Venemaal aeg-ajalt üles on kerkinud. 1867. aastal müüs Vene tsaaririik Ameerikale maha oma valdused Põhja-Ameerika mandril ehk praeguse Alaska."