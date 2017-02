Ükskord aastaid tagasi hundikuul oli mul ühe loodusesõbraliku seltskonna tarvis vaja kinni panna turismitalu Lõuna-Eestis. Kuna vahetult enne seda oli ajakirjanduses juttu olnud, et sealkandis on hundikari liikvel, küsisin turismitalu perenaiselt, kuidas nendega siis tegelikult on.

Perenaise hääl muutus ettevaatlikuks. “Ee... No nad majadele väga lähedale pole ikka tulnud. Ja ega need olegi tegelikult kohalikud hundid, need on Läti hundid, kes vahel harva üle piiri käivad.” “Ah kui kahju,” ütlesin. “Me just lootsime, et ehk kuuleb öösel nende ulgumist või näeb vähemalt jälgigi...” “Jaaah?” kostus teiselt poolt ning paus kandis korraks. Ning perenaine jätkas märksa rõõmsamalt: “Oi, ulgumist võib vaiksel ööl kuulda olla küll! Ja teate,” madaldus hääl usalduslikuks sosinaks, “tegelikult meil on siin karusid ka...”