“Aga inimesega on ikka nõnda, et kui ta nii väga millestki mõtleb ja räägib, siis tuleb see tal varsti kätte. Nõnda saimegi maailmasõja …” kirjutas Anton Hansen Tammsaare 1934. aastal.

Tõsi ta ole. Praegu räägitakse palju nii sõjaohust kui ka külmast sõjast. Külm sõda oleks igatahes kõbusam variant – kuigi ma saan aru, et paljude jaoks oleks lõbusam miljonite hukkumine tulemeres, et Maa ongi me ligi 8 miljardi inimparasiidiga kurnatud, et ajalooline paratamatus jne. Ikkagi tuleb meeles pidada: päris sõjas ei ole kangelasi – mitte võitjad, vaid need, kes pärast endaga hakkama peavad saama … Ses osas oleks külm sõda palju tõhusam: eluterve väike pinge, suurte jõudude tasakaal ... Armastatuim külma sõja president USAs oli vast Kennedy, nii et mingis mõttes on nupud paigas: Donald Trump ja John F. Kennedy on üsna sarnased. Muidugi, Trump on kole ja ajab suust soga välja, Kennedy ei oleks säärast maotust lubanud.