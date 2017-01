Keskkonnaministeerium on avalikule arutelule esitanud maapõuepoliitika põhialuste eelnõu, kuid kahjuks pole seal sõnagi juttu sellest, mis tuleb PÕXITi järel ehk pärast Eesti väljumist põlevkivienergeetikast.

Pole mingit kahtlust, et põlevkivienergeetika hiilgeaeg Eestis on läbi. Selle pruuni maavara paksud ja pinnalähedased kihid on ammendunud ning praegune riismete kaevandamine kusagil maapõue sügavustes toob meie loodusele ja maksumaksjale ainult kahju. Sellest, mis saab pärast Eesti väljumist põlevkivienergeetikast, pole juttu üheski riiklikus arengukavas ega isegi mitte ministrite sõnavõttudes. Kas pärast põlevkivi jääb Eesti sõltuma peamiselt elektrienergia impordist või hakatakse elektrit tootma teistest allikatest? Peamine alternatiiv põlevkivienergeetikale on seni olnud tuuleenergeetika, mida Eestis hoogsalt arendatakse. Nüüdseks hakkab uute tuulikute püstitamiseks sobilik maa otsa saama, sest tuult on siiski piiratult ja maad kasutatakse muul otstarbel, kas või loodusmaastiku imetlemiseks. Tuuleenergeetikale on tekkinud avalik vastuseis.