Tuttav tunne * Panin tähele * Sügav mõte

Heiki Raudla: "Samamoodi mõjuvad mulle uudised inimestest, kes on ainevahetuse parandamiseks joonud Torusiili või ajanud kokku suurt raha “tervendavate” ja “kaitsevate” kivitükkide müümisega. Imestama ei pane niivõrd inimlik rumalus või kergeusklikkus, kui just asjaolu, et eestlaste teadmised loodus- ehk reaalainetes on rahvusvahelise statistika järgi maailma tipus." Hillar Padu: "Olen aru saanud, et raadio hommikuprogramm aitab kõige paremini päeva alustada. Hea muusika ergutab meeli, uudistevalik pakub mõtlemisainet kogu päevaks. Lühiülevaated selle kohta, millest värsked ajalehed kirjutavad, intervjuud inimestega, kes on võimelised päevasündmusi kommenteerima ja hindama."