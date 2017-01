Öeldakse, et maailm on muutunud ja nüüd tuleb valetada, sest teisiti ei saa.

Maailmast meieni jõudva müraga me harjuma ei peaks. See on veel rumalam mood ennast pügada lasta. Kui eestlaste põline tarkus valed läbi näha ka ära kaob, siis mis meil inimestena erilist alles jääb? Nüüd on nõuks võetud ilma imestamata üsna üksmeelselt uskuda järjekordset lääne lollust, aja sildistamist – post truth*, posttõese ehk tõejärgse aja kättejõudmist. No umbes nõnda, et tõtt rääkida on vanamoodne ja seda tehes ei jõua kuhugi. Kuidagi nii ma selle rumaluse kuulutamist mõistan, et see aitab õigustada poliitikute ja turundajate ja suhtekorraldajate ja selliste ärimeeste valesid, kes ostavad odavalt ja müüvad kallilt. Muud mõtet ma ei näe. Küll on kiiresti meelest läinud, et kuulusime okupeerituna 50 aastat riiki, kus ainult valed olid tõde.