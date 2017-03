Kes meist ei teaks muinasjuttudest, et kolmanda lapse põli on närune. Ole sa Tuhkatriinu kahe omatütre kõrval või vaese mehe kolmas poeg, nöökida saad niikuinii.

Äris jagavad tihtipeale kaks suurt turu ära ja kolmas peab palehigis pingutama, et ka kuhugi jõuda. Microsoft ja Apple, Coca-Cola ja Pepsico – kes oskaks nende paaride juurde kolmandat pakkuda? Mis toob otse poliitika juurde. Pilk lähiajalukku annab tunnistust, et kolmese koalitsiooni väikevend on erakordselt näru positsioon. Sotsiaaldemokraatlik Erakond oli võimul Reformierakonna ja IRLiga. Niipea kui ajad raskeks läksid, masu peale tuli ja rahakotirauad koomale tõmmati, näidati neile ilusasti uks kätte ja saadeti koalitsioonist minema. Üks täpsustus tuleb siin igaks juhuks teha. Koalitsiooni muinasjutumoodi väikevennaks olemine ei tähenda sugugi ainult seda, et fraktsioon Riigikogus on võimuerakondadest kõige väiksem. Lisaks ollakse ainus oma maailmavaate esindaja, ehk kokkuvõttes jääb jõudu oma sõna pealesurumiseks napiks.