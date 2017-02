Mul on viimasel ajal tunne, et psühholoogid ja psühhiaatridki on segaduses ega oska või julge välja öelda, mis inimestega ühiskonnas sünnib.

Vahel vanasõnad aitavad. Mattias Johann Eiseni järgi olevat vanarahvas öelnud: “Viha laastab linnad ja põletab puud.” No jutt... Eisen on kirja pannud ka: “Arg koer, terve nahk.” Aga rumalusest ei leia jälle midagi. Või pole seda. Uudistest loen, et räppar Beebilõust pannakse vangi. See seostub Ervin Õunapuu novelliga kahest prügikastiinimesest. Nad ajalehesabast said teada, et surmanuhtlus on ära kaotatud. Ema mahitusel tapsid nad seepeale inimese ja said vanglasse. Sooja ja korraliku toidu peale. Kui Ervin seda parasjagu kirjutas, oli tema maalitud mõttepilt üsna õudne. Nüüd hoopis realistlik.