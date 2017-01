See, mis kunagi oli argine, on tänapäeval erakordne – kui vanaemad said veel ise kodus kasuka õmmeldud, siis praegu käib lihtne nahaparkiminegi üle jõu.

See, mis kunagi oli argine, on tänapäeval erakordne – kui vanaemad said veel ise kodus kasuka õmmeldud, siis praegu käib lihtne nahaparkiminegi üle jõu.