Kuuekümnendate alguses valmis Eesti Televisioonis muusikaline klipp, milles Georg Ots laulab hoogsalt “Saaremaa valssi”, suitsutab kala ja lõhnava kase all jookseb neiu. Võttepaik on tänini pea samal kujul alles, kuid Saaremaaga pole sel vähimatki pistmist. Neiu on ka vahepeal ära läinud.