Ajal mil jõulud on kenasti läbi saanud ja kohustuslikud toidud figuuri kiuste söödud, on aeg aasta lõpuks parimate asjatundlike näpunäidete kohaselt korralik laud katta.

Aastavahetuse paiku ilmub ikka siin-seal lugusid teiste rahvuste ja kultuuride kokandusnippidest ning pühadeaegsetest maiuspaladest. Täiesti teenimatult on tagaplaanile jäänud ühed innukamad sööjad, keda maailm tunneb – väike rahvas Maakonnast (vähetuntud piirkond Keskmaal – toim). Kääbikud söövad päevas seitse korda, kusjuures neil on kaks hommikusööki, ning väljend “teine hommikusöök” pole sugugi vaid suusoojaks kasutusel. Ehk seetõttu juhtub, et kääbikud kipuvad loomuomasest vilkusest hoolimata veidi kõhtu kasvatama. Kääbikute menüüs on tähtis mõningane vaheldusrikkus, toidu rohkus ja rammusus ning väga suurt rõhku pannakse kartulile. Söögitegemine on isegi nii oluline, et väikesed kääbikud tutvuvad kokakunstiga enne kui kirjatarkusega. Seda kõike arvestades otsustas Maalehe tegus köögitoimkond võtta ette korraliku aastalõpuõhtusöögi meistrite jälgedes ning lisada kääbikute köögile üht-teist haldjate ja päkapikkude sahvrist. Laual on: lambahautis naeri, porgandi, sibula ja küüslauguga, küpsetatud kana juurviljadega, täidetud seened, vorstikesed, lambaribi, marineeritud paradiisiõunad, marineeritud seened, leib, seemnekook, õunakook, kaht sorti haldjaleib ja originaalretsepti järgi tehtud küpsised.