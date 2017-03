Tallinna Ülikooli õppejõud Vitali Belobrovtsev ei karda kaasa minna jututeemadega, millega eestlased ja venelased üksteise läheduses ettevaatlikud on – peamine, et oleks diskussioon.

"Juriidiliselt oli see annekteerimine, poliitiliselt – okupatsioon. Tolleaegsete rahvusvaheliste õiguste järgi. Praegu on asjad pisut teistmoodi. Muide, meie president Kersti Kaljulaid tegi hiljuti avalduse, et ta ei läheks Pätsi ausamba avamisele … millest võib järeldada, et nii Pätsil kui Laidoneril lasub vastutus selle eest, mis juhtus aastal 1940… Küll pani mind mõtlema kunagise kaitseministri Jaak Aaviksoo ütlus, et ta ei räägigi nendega, kes ei tunnista omaaegset okupatsiooni. Huvitav, kas ta Kaljulaidiga ikka räägib? Mind häirib lihtsustamine. Ikka veel arvatakse, et maailm on ainult must-valge. Kui oled poolt, siis oled valge inimene, kui ei – järelikult vaenlane. Muid võimalusi on ju ka. Kui me neid ei arvesta, siis jäämegi kinni nõukogude inimese mõtlemisse. See nõukogude inimene istub siiani päris paljudes meis sees, ja mitte ainult venelastes, eestlastes ka."