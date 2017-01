Tallinlane Taavi Hollman (47) räägib, mismoodi ootamatult avaldunud haigus pani kogu nende pere senist elustiili muutma ning kuidas selle kõige tulemusel nende pealinnas asuvasse majapidamisse kitsed kolisid.

Mulle kirjutati hormoonravim ja see oli kõik kokku suur pingelangus. Hakkasime naisega asja uurima ja vaatasime, et päris vähidiagnoos see ikkagi ei ole. Tuttavad rääkisid muidugi päris vastukäivaid asju, kes mida. Hoiatati ka, et ravim võib põhjustada mitmeid kõrvaltoimeid, näiteks nägu võib paiste minna, kaalu tulla juurde, jõu ära võtta. Keegi ka ei tea, millest see haigus täpselt tekib, ja nii oli meil küsimus: kuidas edasi? Abikaasal tuli meelde vana lugu, mida tema vanaema rääkis lapsest, kellel olid nõrgad kopsud ja arvati, et kaua ta ei ela. Lapsele hakati andma kitsepiima ja mõne aastaga oli ta sama terve või tervemgi kui teised lapsed.