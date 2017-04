Kui üks veteran kolib maale elama, läheb ta sinna otsima vaikust ja rahu. Aga importmesi, loodusjõud ja üha süvenev linnastumine võivad osutuda kangemateks vastasteks kui välismissioonidel kohatud.

“Ei, ma ärkan võpatades, sest kell pläriseb, ja peab jälle tööle minema,” naerab endine rahuvalvaja, vanemseersant Rauno Rätsepp vastuseks küsimusele, kas välismissioonide mälestused vahel ka unenägusid segama tulevad. Läti piiri lähistel Hargla külas ühes elukaaslase Sirle ning tütar Kadriga elav mees peab praegu päästjaametit Valgas. Võiks öelda, et Rauno on oma elu jaganud maa- ja militaarelu vahel. “Iraak oli viimane käik, kokku on mul olnud neli missiooni. Õnneks hakkasin pereelu elama, muidu oleksin veel kuhugi sattunud,” muigab ta. Kuigi vahepeal on Rauno Rätsepp jõudnud käia ka Bahama saartel hotelli ehitamas ja Taanis talutöid tegemas – kus ta sujuvalt poegimisosakonna ülemuseks ülendati –, on Eesti teda ikka tagasi tõmmanud. Kolmteist aastat tagasi kolis Rauno perega hubasesse talumajja, mille aknast välja vaadates võiks küll arvata, et seal käib paras sõjategevus – ilmataat paneb mängu kõik oma oskused, et neli aastaaega ühte tundi mahutada.