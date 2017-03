Kuulutustulp küla keskel või bussijaamas peegeldab väga kõnekalt kohalikku eluolu.

Neti- ja nutiajastu tungib hoogsalt kõikidesse eluvaldkondadesse ning sööb eriti suure mõnuga kõikvõimalikke paberist infokandjaid. Sestap võiks ju arvata, et külapoe seinal või bussipeatuses olev kuulutustahvel kaob maastikult nagu piimapukk, kuid võta näpust! Ehkki paljudel tegusamatel küladel on oma Facebooki-lehekülg, kus aeg-ajalt saab lugeda teateid à la “tulge kohvikusse, saiakesed on valmis 15 minuti pärast”, ei näita vana hea kuulutustahvel hääbumise märke. Vastupidi – infotahvli või isegi mitu leiab igast külast. Täiesti võõrana kuhugi külasse sattudes annab kuulutustahvel sulle rammusa pildi sellest, mis elu seal elatakse, milliseid töid tehakse, kuidas vaba aega veedetakse ja millest puudust tuntakse. On ka kuulutusetüüpe, mida leidub peaaegu iga küla tahvlil või tulbal.