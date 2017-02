Haapsalu linnapea Urmas Sukles leiab Maalehe usutluses, et kui Läänemaa jääb kahe valla võrra väiksemaks, siis sellest on muidugi kahju, aga elame üle.

"Kui võtta seda valla- või linnavalitsemise tasandil, siis inimestel kontakt on muutunud tunduvalt lõdvemaks. Pole nagu põhjust. Täpselt samamoodi maakonna mõiste kui selline – ta on olemas, aga ma väga ei tunneta. Vanasti maavanemad olid jõulised isikud ja maavalitsusel oli rahajagamise funktsioon. Siis, kui sa väga tahad, oled ju ka tähtis, sest rahvas teab sind. Aga praegu, kus maavalitsustel on suhteliselt pehme funktsioon, siis seoses sellega on ka maakonnatunnetus inimeste jaoks kadunud. Mitte kadunud, aga ta ei ole nii terav, kui kunagi Vene ajal oli Haapsalu rajoon või Eesti ajal Lääne maakond."