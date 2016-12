Atlandi ookeanilt jätkub väga ägedate madalrõhkkondade tung Norra merele ja sealt juba mööda 70ndat põhjalaiust edasi itta. Madalrõhkkondade lõunatiiba mööda pumpab väga tugev edelavool ookeani veteväljade kohalt sooja Läänemere ümbrusse.

Üksteise järel kihutavate keeristega kaasnevad õhurõhuväljas suured muutused, mis panevad läänekaare tuule lõõtsuma ega anna mahti pikemaks rahunemiseks. Nõnda tugevneb täna edelatuul. Kiire on õhu liikumine ka pilvede kõrgusel, ning kui mõni tihedam ka sajuhoo poetab, siis on see lühiajaline ja tuleb alla vihmana. Aasta vahetub samuti plusskraadidega ning tuul peaks rahunema. Aasta esimesel päeval algab aeglane jahedama õhu sissetung ning pärastlõunal muutub sadu lumisemaks. Esmaspäeval tungib põhjakaarest külm jõulisemalt sisse. Teisipäeval tugevneb kõrgrõhkkond, muutub kolmapäevaks võimsamaks ning selle servas on meil mõnes kohas lumehooge.