Eesti asub Euroopa riikide esiviisikus vähemalt ühel alal – tornaadode arvukuselt pindalaühiku kohta.

See väide, et koos kevadega saabub ka tornaadode möllamise aeg, käib muidugi Ameerika Ühendriikide kohta. Statistika järgi võib sealmail kõige rohkem pööriseid kohata kevadel, märtsist juunini. Tänavune hooaeg algas üheksa aasta ohvriterohkeimalt – kahe ja poole kuuga hukkus 308 tornaados 23 inimest. Sageli arvataksegi, et tornaadod on omased vaid Ameerikale. Tegelikult pole see sugugi nii – paljudes Euroopa riikides (eriti brittide maal) möllavad vahel keerised, mis ei jää ookeanitagustele palju alla. Ja just selles valdkonnas kuulub Eesti kontinendi esiviisikusse – muidugi kui arvestada siinseid trombe–tornaadosid–tuulispaskasid pinnaühiku kohta. Igal aastal nähakse siinkandis vähemalt üht, vahel mitut keerlevat lontjat õhupöörist küündivat pilvest maani või mereni, enim möllas neid 1998. aasta juunis – tervelt 24.