Tänavu täitub 160 aastat sündmusest, mis võib-olla tegi Abraham Lincolni USA presidendiks.

Milline ilm on sobiv töödeks-toimetamisteks kurikaeltele, nagu nüüd hellitlevalt kutsutakse allilmategelasi, iseloomustavad ilmekalt Eesti vanasõnad: “Mida suurem tuisk, seda parem tuua” või “Laisk ootab surma, varas vihmast ilma”. Ilm mõjutab nii kuritegude toimepanekut kui ka nende avastamist. Raamatutest ja filmidest teame hästi, et tapmise aja tuvastamine sõltub eeskätt õhutemperatuurist ja -niiskusest; et mõrtsuka jäljed kaovad vihmas või tulevad just mudastena esile jne. Üks tegelane vabastati vägistamissüüdistusest põhjusel, et nii külmal ja niiskel ööl meesterahva füsioloogia ei toimivat sellisel moel, nagu tegu püüti talle inkrimineerida.