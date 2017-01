Aasta 2016 püsis Eestis tavalisest pisut soojem, sajusem ning päikesepaistelisem.

Aastavahetusel on kombeks heita pilk tagasi möödunud kuudele ning ennustada tulevikku. Igaühel meist on meenutada midagi erilist, nii head kui halba. Vahel tunnen end aga selgeltnägijana, kui kiikan interneti kommentaariumidesse: “Oli üheksa kuud niru rannailma ja kolm kuud kehva suusailma”, “Kas saab veel külmemat suve olla?!” jne. Optimist ütleks, et saab küll! Näiteks on see oodatuim aastaaeg viimase 150 aasta jooksul olnud Tartu kandis tervelt 134 aastal jahedam kui mullu. Suvi valmistas pettumuse nii põllupidajaile kui puhkajaile. Läinud sügis oli keskmisest kergelt jahedam, samas kuivem ja päikeselisem. Nagu ikka, üllatas ka tänavu lume tulek.