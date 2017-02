Kunstlik sademete tekitamine võib kaasa tuua palju probleeme.

Pealkirjas toodud tõdemus on tuntud üle ilma, sest seda võib leida nii piiblist prohvet Hoosea raamatust kui ka eesti vanasõnade hulgast. Meteoroloogidele meenutab see muidugi pilvede kunstlikku mõjutamist, eeskätt sademete tekitamist või tõrjumist nn külvistamise meetodil. Mõlemaks otstarbeks kasutatakse teatavasti keemia abi. Taolisi katseid ilma mõjutada tehti juba kauges minevikus. Keegi Charles Hatfield olevat edukalt rakendanud omaloodud kemikaali vihma esilekutsumiseks. 1916. aastal maksis San Diego linn USAs mehele 10 000 dollarit kuivava Morena veereservuaari täitmise eest. Leidur pakkus aga oma tegevusega tublisti üle, ning järgmisel kuul sadanud vihmavesi lõhkus tammi. Uppus 20 inimest ning osa linnast. Miks hakkasin sellest teemast kirjutama? Esiteks sellepärast, et...