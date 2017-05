Aprill oli keskmisest tunduvalt jahedam ja sajusem. Taevast sadas igasugust kraami ning üks tuulepuhang küündis isegi orkaani kanguseni!

Kuna klimatoloogia kuulub loodus- ja täppisteaduste hulka, oleks paslik hinne tänavusele aprillile kehv kolm. Just niisugune arv, +3,0°, saadi ilmateenistuses kuu keskmiseks õhutemperatuuriks kogu Eesti kohta. Sünoptikutelt päriti korduvalt, kas läinud jürikuu oli kõigi aegade külmim. Inimestel püsib ju paremini meeles lähiminevikus kogetu. Millal viimati selline kõle aprill oli, andis endalgi otsida. Aprillist võib alati oodata midagi ootamatut – nagu aprilliilm, öeldakse Lapimaal pirtsaka naisterahva kohta. Kevadel on lapse nägu – muutub kogu aeg, nendivad hiinlased. “Poleks see ju õige jürikuu, kui ilm sujuvalt ja kindlalt sooja suunas liiguks,” kommenteeris ilmakäiku sünoptik Taimi Paljak. Esimesel kümmepäevakul näis kevad kulgevat soovitud suunas – ülekaalus olid normist ehk pikaajalisest keskmisest paar kraadi soojemad ilmad. Ka sademeid tuli vähe.