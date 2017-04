Küllap näevad paljud universumi tundmaõppimise peamist eesmärki teadasaamises, kas kuskil mujal veel elu leidub.

Olid ajad, mil Marsil nähti kanaleid või arvati, et Kuud asustavad kummalised karvased olendid. Viimasel ajal on kodune Päikesesüsteem elu otsimise seisukohast igav tundunud. Karmid füüsikalised tingimused ei näi seda kuskil peale Maa lubavat. Nüüd mil uuritakse elu võimalikkust teiste tähtede ümber tiirlevatel eksoplaneetidel, pole siiski unustatud ka oma koduümbrust ning viimastel nädalatel, kuudel ja aastatel ongi tulnud põnevaid uudiseid. Kui leppida teadmisega, et elu ei tähenda tingimata lilli ja liblikaid ning neid imetlevaid inimesi, vaid ka kõige primitiivsemaid mikroorganisme, võib Päikesesüsteem õige mitmes kohas maavälisele elule varjupaika pakkuda. Lendame seekord mööda meie lähinaabrist Marsist.