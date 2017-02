Põllumees võib alanud punase tulekuke aasta ilmaga rahule jääda. See, et suvekuudel jagub palju päikest, rõõmustab ka linnainimest.

Idamaise ehk vanade hindude loodusekalendri järgi on uue aasta alguseks astronoomilisele talvisele pööripäevale järgneva teise noorkuu alguspunkt. Ilmade poolest on kukeaasta kuni 11. märtsini heitlik, kõikuva temperatuuri ja sagedaste sajuhoogudega. Seejärel läheb päikesepaistelisemaks ning öösiti külmemaks, ja taoline selle talve üks külmemaid aegu kestab märtsi viimaste päevadeni välja. Alates 28. märtsist võib aga märgata kevadesooja saabumist ning varahommikust kuldnokkade päralejõudmist. Tähelepanekud näitavad, et esimeste kuldnokkade järel tuleb sageli mõne päeva pärast veel lund või lobjakat mitmeks päevaks.