Sel talvel on lumelaviinides kaotanud elu juba üle saja inimese.

Meie siin lamedas Eestis kurdame viimaseil aastail aina lume vähesuse üle ega oska hästi ette kujutadagi, millist õudu tegelikult tekitavad mägedes laviinihoiatused. Kui näete kodukatuselt kaela langemas lumelasu, siis korrutage selle maht umbes kümne tuhandega, ning saate veidi aimu lumemassidest, mis suurte mägede nõlvadelt vallanduvad. Laviinioht tekib teatavate ilmanähtuste kombinatsiooni korral. Pärast rasket lumesadu koguneb mäekülgedele meetrite paksune lumekiht. Kui selle alla on jäänud jääkoorik ja ka mäe kalle on järsk, lisaks soojeneb kiiresti õhk, on loodud kõik eeldused laviini tekkeks. Laviine saab edukalt kasutada ilmarelvana, leiti Esimeses maailmasõjas.