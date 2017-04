Aprillikuu ilm hüpitab ilmamudelite arvutusi ühest äärmusest teise. Kui lähema paari-kolme päeva prognoostulemused lähevad enamasti täkkesse, siis heitlik jürikuu ei taha seaduspärasustele alluda.

Nõnda on lähenev nädalavahetus prognoosmudelid tülli ajanud ning kõik eri suundadesse pööranud. Kuldset keskteed selles virvarris pole ning prognoos peaks lähtuma kõige tõenäolisemast. Neljapäeval kosub kõrgrõhuhari. Pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Õhusooja on 5–10°. Reede öö on kõrgrõhuharja mõjul karge ja sajuta. Õhutemperatuur on 0...–4, meremõjuga rannikul kuni +1°. Päeval lisandub loodevoolus niiskust ning kohati sajab vihma, õhtul võib sekka ka lörtsi tulla. Õhusooja on 5–10°. Laupäeval muutub madalrõhkkond Karjala kohal aktiivsemaks ja selle lääneserva mööda võivad sajupilved ka Eesti kohale jõuda.