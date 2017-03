Helve Meitern

Nädala prognoos: päikest on vähe

Märtsi loetakse kevadkuuks – seda just seepärast, et astronoomiline kevade algus jääb märtsisse ja ka päike teeb taevavõlvil iga päevaga järjest pikemaid ringe, kuigi pilvede vahelt on seda harva näha.