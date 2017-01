Atlandilt liiguvad endiselt aktiivsed tsüklonid Norra merele, kuid nüüd kulgeb nende teekond üle Läänemere kagusse ja seejärel itta ning Eesti jääb tsüklonite põhjaserva.

Tuul pöördub kirdesse ja põhja ning aitab kaasa arktilise külma saabumisele meie aladele. Neljapäeval ja reedel laieneb Skandinaaviast meile ka kõrgrõhuala serv ja siis langeb õhutemperatuur kõige madalamale. Nii on laupäeval oodata meile ka lumesadu ja mõnele poole tuiskugi. Pühapäev tuleb veidi pehmema ilmaga, kuid uuel nädalal hakkab ilma taas külmenema. Lumega napib – kord siin, kord seal sajab, kuid enamasti on sajuhulgad tagasihoidlikud, vaid laupäeval ja pühapäeval on oodata lumelisa üle kogu maa.