Eesti elu valitsevad poliitika ja ideoloogia, kuid kahjuks napib mõtestajaid ning autoriteetseid eksperte, ütleb ajaloolane David Vseviov lahkuvat aastat kokku võttes.

"Juhtusin hiljuti jälgima “Vabariigi kodanike” saadet. Jutuks oli niinimetatud suhkrumaks. Mõlemad, diametraalselt erinevatel seisukohtadel olevad pooled, kogu aeg tsiteerisid uuringuid. Uuringuid on lõputult. Mida see tähendab? See tähendab, et minu, inimese jaoks, kes ei orienteeru Rail Balticu ega metsade küsimuses, ei ole enam olemas ekspertiisi. Meil on ainult poliitika ja ideoloogia. See on erakordselt mugav olukord võimule, sellepärast et vaim on ammugi killustunud, ja killustunud isegi võrreldes nõukogude ajaga. Sellepärast pole ma ka taolistele petitsioonidele alla kirjutanud, ei poolt ega vastu omadele. Ma ei ole liitunud, sest mul pole ühtegi autoriteetset allikat, kelle arvamusele võiksin tugineda. Seda me ju teame, et üks võimalus hämamiseks on tuua allikaid aina juurde. Meil nimetatakse seda ka komisjonide moodustamiseks. Ma näen probleemi selles, et me upume pseudoprobleemidesse. Pseudoprobleemide peamised ülestõstjad on poliitilised jõud, sest neid probleeme on lihtne lahendada."