Tallinnas sündinud, kuid juba nädalavanusena Ruilasse toodud Leelo Tungal on sellele kohale jäänudki truuks. Ei lüpsa küll lehma ega karjata kitsi, peab hoopis koera. Ütleb, et üks koer on teise inimese eest. Koera nimi Jürka.

