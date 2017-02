Valgamaal puidufirmat juhtiv Andres Olesk usub, et vaatamata ühiskonnas maad võtnud murele meie metsavaru tuleviku pärast, on Eestimaa metsad siiski hoitud ja heades kätes.

Graanul Investi kontserni kuuluva OÜ Valga Puu juhatuse liige Andres Olesk on tegelikult hoopis rohkem mures avalikkuses maad võtnud ilmingute pärast, mis väljendavad arusaama, justkui ähvardaks Eestimaa metsi tühjaksraiumine ning metsale hea peremees on see, kes oma metsi ei majanda. Nii peab Olesk hiljuti 101 kultuuri- ja ühiskonnategelase allkirjaga esitatud petitsiooni metsade arvatava kehva olukorra kohta vastutustundetuks ja ühiskonda lõhestavaks. Enne kui nii olulisele ja ründavale pöördumisele alla kirjutada, oleks tema sõnul mõistlik ennast natukenegi teemaga kurssi viia. Eesti metsade kaitseks allkirjade kogumise aktsiooni algataja Linda-Mari Väli ütleb, et juba 2011. aastal kritiseeris Riigikontroll nii raiemahtude suurendamise plaani kui ka raiet lubavate tingimuste lõdvendamist, leides, et metsade juurdekasv on ülehinnatud ega põhine riikliku metsainventuuri andmetel. Selle kohaselt on kasvava metsa tagavara pidevalt vähenenud. Nüüd ütlevad puidutöösturid, et raiutakse ikka liiga vähe.