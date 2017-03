Tartu Uues Teatris etenduv “Praktiline Eesti ajalugu” (“PEa”) on teatraalne, muusikaline ja gastronoomiline elurõõmusõõm.

Lavastus algab laulva koka Ann Ideoni imestamisega, kuidas tema, “vaene pärdik”, on jõudnud nii kõrgele, arenenud eestlaseks, looduse krooniks – toiduahela tippu!? Uue Teatri trupp alustabki maailma loomisega ning jõuab meie aja veidrusteni välja, rääkides ja lauldes: me oleme see, mida sööme. 45 aastat on Eesti rahvas “söönud” ansambli Kukerpillid pihust. Nende esitatud lood on saanud hittideks, mida kogu Eesti rahvas laulab. Usun küll, et ei möödu ühtegi suurt pidu, kus teatud staadiumis keegi mõnd Kukerpillide laulu üles ei võtaks. Ja kõik laulavad või vähemasti tuiguvad kaasa.