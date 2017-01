Tarah Montbélialtzi näitus “Veneetsia” Tallinnas Kiek in de Köki fototornis kinnitab kunstniku võimet omistada hetkele tuleviku tähendus.

“Kummaline, kuid tunnen, et Veneetsias on midagi muinaseestilikku. Otsisin muinas-Eesti kuningriiki seal, paradoksaalne,” ütleb Tarah Montbélialtz enne näituse avamist. Veneetsias mõelnud ta, milliseks oleks Muinas-Eesti võinud välja areneda, kui ei oleks tulnud võõrvallutajaid. “Algselt oli Veneetsia ka vaid pelgulinn, pääsküla soosaarestikus. Varjupaik, kuhu mindi rettu.” Eesti filmirežissööri Vladimir-Georg Karassev-Orgusaare ja näitleja Ene Rämmeldi poeg Tarah on luuletaja ning kasutab luuletajana perekonnanime Xaintorxare, mis prantsuse keeles on Orgusaar. Perekonnanime Montbélialtz kasutab ta siis, kui teeb fotosid või tõlgib.