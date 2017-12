Kuidagi imelik aasta on olnud. Seepärast on see väga subjektiivne isiklik energialaks: Mathura tõlkis valiku Grööni luulet – “See uluja tuul”.

See raputas ja läks kummalise kandi päält kokku aasta varem ilmunud vägeva Tšiili luule valimikuga “Lõunatuuled”. Võib ju vaielda, kas luulet saab tõlkida, aga ju ikka kuidagi saab. Ise lõin kaasa Charles Bukowski tõlgete suurtalgus, ja see mahukas kogumik esitleb end järgmisel nädalal (13. detsembril Kirjanike Majas).

Veel modernistlikku luulet: Lauri Sommer tõlkis Georg Trakli valiku “Sinine silmapilk” ja Lauri Eesmaa Ungari modernisti Lajos Kassaku valiku “Hobune sureb ja linnud lendavad välja”...

Veel. Kristjan Haljak on avaldanud mitu ägedat raamatut, Eda Ahi ilmutas vist seni oma parima kogu, just nägin Kelly Turgi uusi luuletusi, mis on rüütatud klantsajakirja vormi. Värske Rõhu põlvkond on tõesti õitsele löönud, plahvatanud!

Sellega seoses: mõned tähtsad kogumikud ilmusid, Värske Rõhk – see ikkagi veel ainus Eesti noorteajakiri – tähistas n-ö juubelit mahuka kogumikuga, läbilõikega ilmumisajast. Akadeemia tähistas reformatsiooni 500. tähtpäeva erinumbriga. Keelel ja Kirjandusel ilmus elulugude erinumber. Need on kõik põnevad, kirjud, praegu mu enda kirju ja segase eluga paslikult jupikaupa loetavad.

Jupid! Muidugi, Jan Kausil ilmus romaan miniatuurides, “Kompass”, ja Jan Kaus on selle žanri meister. Teistest meistritest: Kristiina Ehinil ilmus nii laule kui luulet, Hasso Krullil tuli just kogu, (:)kivisildnik on avaldanud/kirjutanud mõned mu lemmiluuletused/lühipoeemid üldse...

Ma tean, et praegu on töös kolm väga tugevat luulekogu käsikirja: Fagira D. Morti, Kädi Kallau ja Sveta Grigorjeva omad. Kõige rohkem oli mul taskus aga kaasas vana, juba 1985 ilmunud Ly Seppeli ja Andres Ehini tõlge Yunus Emre luulest: “Olen algus ja lõpp”. See natuke andis toda ulguvat tuult tiibadesse ja kandis mind pisut...